Шеф протокола Бориса Ельцина опроверг воспоминания бывшего зятя президента

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1 июня 2021, 09:51

Алексей Дьяченко, бывший зять первого президента России Бориса Ельцина решил издать книгу своих воспоминаний. Сейчас каждую пятницу на сайте «Эхо Москвы» появляется очередной отрывок из этой будущей книги. С первых публикаций я переживал из-за неточностей, которые постоянно возникали в этих публикациях. Но последний отрывок стал той каплей, после которой я понял, что обязан высказаться публично, пишет на сайте «Эхо Москвы» шеф протокола первого президента России Владимир Шевченко.



- Итак, Алексей Дьяченко пишет, что был на даче вместе с Ельциным в тот момент, когда президент подписывал указ о назначении Примакова премьер-министром. Ничего подобного не было. Встреча, о которой пишет Алексей, проходила в Кремле. И понятно, что его самого там не было и быть не могло. Во время этой встречи с Ельциным Примаков отказался от должности премьера и сильно возбужденный вышел из кабинета.



Я и глава администрации президента Валентин Юмашев отошли с Евгением Максимовичем в кремлевский коридор, приемная президента была полна людей, и дальше в течение нескольких минут пытались его убедить согласиться с предложением президента возглавить правительство. Сам Евгений Максимович подробно описывает этот эпизод в своих воспоминаниях. Именно после этого разговора он изменил свое решение, вернулся в кабинет Бориса Николаевича и, еще раз обсудив с ним все в деталях, дал свое согласие. После этого Ельцин и направил в Думу соответствующий документ.



Точно такая же фантазия в описании отставки Примакова. Алексей пишет: «Моя жена Татьяна и Валентин Юмашев везли лично в машине проект указа об отставке Примакова на дачу Борису Николаевичу. Эту бумагу они не доверили даже специально обученным людям. Татьяна и Валентин реально ожидали нападения на машину с целью остановить указ. Я лично в возможность нападения, разумеется, не верил».



Это, простите, вообще какая-то чушь. Отставка Примакова происходила в Кремле. Сначала президент лично встретился с Евгением Максимовичем в своем кабинете и сказал ему о своем решении. Затем он подписал указ об отставке премьер-министра. Дальше этот указ был отправлен пресс-службой президента в средства массовой информации. Никто никуда с этим указом не ездил. Этот эпизод с отставкой, который происходил в Кремле, достаточно подробно описан и в воспоминаниях Примакова и воспоминаниях Ельцина. Все это происходило на моих глазах, и понятно мое тяжелое эмоциональное состояние, ведь именно я девять месяцев назад уговаривал Евгения Максимовича возглавить правительство. Для меня загадка, зачем Алексей решил придумать эту детективную историю с поездкой в автомобиле.





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