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Шеф протокола Бориса Ельцина опроверг воспоминания бывшего зятя президента

, 09:51

Шеф протокола Бориса Ельцина опроверг воспоминания бывшего зятя президента

Алексей Дьяченко, бывший зять первого президента России Бориса Ельцина решил издать книгу своих воспоминаний. Сейчас каждую пятницу на сайте «Эхо Москвы» появляется очередной отрывок из этой будущей книги. С первых публикаций я переживал из-за неточностей, которые постоянно возникали в этих публикациях. Но последний отрывок стал той каплей, после которой я понял, что обязан высказаться публично, пишет на сайте «Эхо Москвы» шеф протокола первого президента России Владимир Шевченко.

- Итак, Алексей Дьяченко пишет, что был на даче вместе с Ельциным в тот момент, когда президент подписывал указ о назначении Примакова премьер-министром.  Ничего подобного не было. Встреча, о которой пишет Алексей, проходила в Кремле. И понятно, что его самого там не было и быть не могло. Во время этой встречи с Ельциным Примаков отказался от должности премьера и сильно возбужденный вышел из кабинета.

Я и глава администрации президента Валентин Юмашев отошли с Евгением Максимовичем в кремлевский коридор, приемная президента была полна людей, и дальше в течение нескольких минут пытались его убедить согласиться с предложением президента возглавить правительство. Сам Евгений Максимович подробно описывает этот эпизод в своих воспоминаниях. Именно после этого разговора он изменил свое решение, вернулся в кабинет Бориса Николаевича и, еще раз обсудив с ним все в деталях, дал свое согласие. После этого Ельцин и направил в Думу соответствующий документ.

Точно такая же фантазия в описании отставки Примакова. Алексей пишет: «Моя жена Татьяна и Валентин Юмашев везли лично в машине проект указа об отставке Примакова на дачу Борису Николаевичу. Эту бумагу они не доверили даже специально обученным людям. Татьяна и Валентин реально ожидали нападения на машину с целью остановить указ. Я лично в возможность нападения, разумеется, не верил».

Это, простите, вообще какая-то чушь. Отставка Примакова происходила в Кремле. Сначала президент лично встретился с Евгением Максимовичем в своем кабинете и сказал ему о своем решении. Затем он подписал указ об отставке премьер-министра. Дальше этот указ был отправлен пресс-службой президента в средства массовой информации. Никто никуда с этим указом не ездил. Этот эпизод с отставкой, который происходил в Кремле, достаточно подробно описан и в воспоминаниях Примакова и воспоминаниях Ельцина. Все это происходило на моих глазах, и понятно мое тяжелое эмоциональное состояние, ведь именно я девять месяцев назад уговаривал Евгения Максимовича возглавить правительство. Для меня загадка, зачем Алексей решил придумать эту детективную историю с поездкой в автомобиле.

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