Бывший зять Ельцина: Примаков развернул самолёт по указанию президента

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28 мая 2021, 21:12

У бывшего главы СВР, МИД, премьер-министра России Евгения Примакова был шанс стать президентом страны после ухода Бориса Ельцина. Примаков опирался на доверие и уважение народа. Но почему он всё-таки не стал президентом рассуждает в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно» бывший зять Бориса Николаевича Алексей Дьяченко.



Что помешало Примакову? Во-первых, он не переносил критику в свой адрес. Любая критическая публикация или заявления депутатов били ему прямо в сердце. Во-вторых, Примаков жёстко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию Президента. Это раздражало шефа администрации Волошина. Но самое главное – это доходило до Ельцина. Похоже будучи главой правительства, Примаков стал давить на Ельцина, а шеф этого не любил. Одной из ошибок Примакова стало его участие в деле «Аэрофлота». Примаков посоветовал другому зятю президента, главе «Аэрофлота» Валерию Окулову, обратиться в прокуратуру с заявлением на Березовского. Как опытный политик, Примаков должент был понимать, что это втянет президентскую семью в громкий скандал. Была и третья причина, по которой Примаков не стал Президентом России. Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришёл тот, кто начнёт с чистого листа.



Одно из событий, принёсших славу Примакову на посту премьера – знаменитый «разворот над Атлантикой». 24 марта 1999 года Примаков летел в США с официальным визитом, но, узнав в полёте о решении НАТО бомбить Югославию, приказал развернуть самолёт и вернуться в Москву. Самолёт уже был над Атлантическим океаном. Как будто Примаков счёл невозможной встречу с американцами в такой момент.



Придётся расстроить некоторых историков. Примаков развернул самолёт по прямому личному указанию Президента России Бориса Николаевича Ельцина. Для тех, кто знает, как устроена работа бюрократического аппарата, это не вызовет удивления. Те, кто внутри Кремля, отлично понимают, что без ведома первого лица такие вещи не делаются. Тем более многоопытный Примаков никогда бы не решился на такой шаг без ведома своего руководителя. Сфера международных отношений, тем более отношения с США – это исключительно президентская сфера. Вторгаться туда без разрешения – такого дипломат Примаков себе бы никогда не позволил. Впрочем, это аргументы для тех, кто верит в полную самостоятельность Примакова в этом эпизоде. Мне же дополнительные аргументы не нужны. У меня – информация изнутри, инсайд, как сейчас принято говорить.



Почему же Ельцин открыто не взял на себя ответственность за разворот самолета? Повесил, что называется, это на Примакова. У Ельцина были многолетние хорошие отношения с Клинтоном и даже в условиях конфликта публично портить эти отношения он не хотел. Да и вообще, правильно было в той ситуации сыграть в «двух следователей» (злого и доброго).

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