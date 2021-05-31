Захарова с иронией отреагировала на информацию об экстренной посадке самолёта Ryanair в Берлине

Аргументы Недели → Политика 13+

31 мая 2021, 14:52

Ryanair в Берлине, фото: Christophe Gateau/dpa/ globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку летевшего из Дублина в Краков самолета Ryanair в берлинском аэропорту из-за угрозы безопасности на борту.

«Самолёт посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?» - написала она в Facebook.

При этом возникает вопрос, «может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске», добавила Захарова. Однако тут же отметила, «вы не понимаете, #ЭтоДругое».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости