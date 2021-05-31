Захарова с иронией отреагировала на информацию об экстренной посадке самолёта Ryanair в Берлине
31 мая 2021, 14:52
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку летевшего из Дублина в Краков самолета Ryanair в берлинском аэропорту из-за угрозы безопасности на борту.
«Самолёт посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?» - написала она в Facebook.
При этом возникает вопрос, «может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске», добавила Захарова. Однако тут же отметила, «вы не понимаете, #ЭтоДругое».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.