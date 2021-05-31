Аргументы Недели Политика 13+

Представитель МИД РФ Биричевский объяснил ситуацию с транзитом газа через Украину после ввода «СП-2»

, 12:47 Источник: РИА Новости

Представитель МИД РФ Биричевский объяснил ситуацию с транзитом газа через Украину после ввода «СП-2»
МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал нарушение поставок газа через Украину после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2».

«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину … Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», - пояснил он.

Биричевский отметил, что Россия никогда не использовала энергетические и природные ресурсы в качестве «давления или шантажа». Дипломат добавил, что «Северный поток – 2» - это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Депутат Морозов о предложении главы ЕП ужесточить антироссийские санкции: «Устаревший подход»

Депутат Морозов о предложении главы ЕП ужесточить антироссийские санкции: «Устаревший подход»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы Европарламента Дэвида Сассоли о том, что Европейский союз должен ужесточить санкции в отношении России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью