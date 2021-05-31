Представитель МИД РФ Биричевский объяснил ситуацию с транзитом газа через Украину после ввода «СП-2»

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31 мая 2021, 12:47 Источник: РИА Новости

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал нарушение поставок газа через Украину после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2».

«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину … Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», - пояснил он.

Биричевский отметил, что Россия никогда не использовала энергетические и природные ресурсы в качестве «давления или шантажа». Дипломат добавил, что «Северный поток – 2» - это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья через Украину существуют определенные обязательства.

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