Эксперт в сфере энергетики Фролов оценил подписание соглашения между РФ и Пакистаном о строительстве газопровода

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29 мая 2021, 11:40 Источник: RT

трубопровод, фото: pixabay.com

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал подписание соглашения между Россией и Пакистаном о строительстве газопровода «Пакистанский поток».

«Сам по себе этот регион является очень перспективным в плане спроса на газ. То есть Индия, Пакистан, ряд других прилегающих государств являются довольно интересными рынками, которые многие считают одними из главных точек роста для углеводородов на ближайшие годы. При этом эти регионы испытывают известные сложности с собственными запасами», - пояснил он RT.

Фролов отметил, что «Пакистанский поток» рассчитан на поставку регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, подобные проекты в регионе считаются достаточно перспективными.

«То есть на терминал поступает СПГ, регазифицируется (из жидкого состояния переходит в газообразное), подаётся в газотранспортную систему и дальше подаётся потребителю … При этом у Российской Федерации есть достаточно серьёзные планы поставок СПГ на мировой рынок — как на Запад, так и на Восток», - резюмировал эксперт.

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