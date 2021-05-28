Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода

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28 мая 2021, 22:14

флаги России и Пакистана

Представители России и Пакистана подписали соглашение, на основании которого в ближайшее время начнётся строительство газопровода, проект получил наименование "Пакистанский поток".

Речь идет о проекте, который ранее назывался "Север-Юг". В межправительственное соглашение по строительству газопровода от 2015 года были внесены изменения.

В российском Минэнерго рассказали, что этот проект нужен Пакистану для использования природного газа как экологически чистого источника энергии. О стоимости предполагаемых затрат, связанных со строительством газопровода, не сообщается.

Газопровод протяженностью более 1,1 тысячи километров и пропускной способностью до 12,3 млрд кубометров в год свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

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