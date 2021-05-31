Депутат Морозов о предложении главы ЕП ужесточить антироссийские санкции: «Устаревший подход»

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31 мая 2021, 11:32 Источник: RT

ЕП, фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы Европарламента Дэвида Сассоли о том, что Европейский союз должен ужесточить санкции в отношении России.

«Это устаревший подход. Россия давно находится под санкциями, при этом являясь большим и самодостаточным государством, и вполне может проводить собственную политику в интересах собственного народа», - высказал он RT.

Морозов отметил, что санкции работают только против небольших стран, которые во многом зависят от своих иностранных партнёров. Он добавил, что Россия «хотела бы выстраивать дружественные отношения со всеми европейскими государствами», поэтому «путь конфронтации Москве не симпатичен».

«Если недружественная политика в отношении нашего государства будет продолжаться, то нам придётся отвечать тем же. А это не в интересах ни нашего народа, ни европейского», - резюмировал депутат.

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