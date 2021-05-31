Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины

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31 мая 2021, 07:52

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал желание киевских властей расширить военное присутствие американских военных в черноморском бассейне. По его словам, такая ставка не слишком надежна.

«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море … Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений», - написал сенатор в Телеграм-канале.

Пушков считает, что чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее будущее Донбасса.

Ранее Пушков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, какую тему в первую очередь он хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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