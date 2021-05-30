В Кремле ответили, купался ли Путин вместе с Лукашенко в Черном море

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30 мая 2021, 18:59 Источник: Подъем

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, купался ли Владимир Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко в Черном море после встречи в Сочи.

«Сегодня нет», - уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Лукашенко искупался в Черном море. Путин предложил главе Белоруссии искупаться в ходе переговоров в Сочи, которые длились около пяти часов.

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал соответствующий снимок. Температура воды составляла 16 градусов тепла.

При этом 29 мая президенты совершили морскую прогулку, воспользовавшись «хорошей погодой и прекрасной природой российского юга».

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