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Путин на встрече с Лукашенко в Сочи поднял тему задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги

, 19:54

Путин на встрече с Лукашенко в Сочи поднял тему задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги
А. Лукашенко и В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в беседе с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи поднял тему задержания в Минске россиянки Софьи Сапеги, снятой с борта самолёта Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в субботу, что тема российской гражданки, которая была задержана и в настоящее время находится в СИЗО, была поднята по инициативе Владимира Путина. "Разумеется, её судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у неё действительно есть вид на жительство в Белоруссии", — сказал Песков.

Официльный представитель Кремля отметил, что президентом России было подчёркнуло - "всё должно происходить в рамках закона". По информации Пескова, Путин поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки, - передаёт RT.

Что рассказала о задержанной россиянке ее мать Анна Дудич.

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