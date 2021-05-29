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МИД Литвы: Москва отказалась выдать визу новому атташе по культуре

, 16:01 Источник: ТАСС

МИД Литвы: Москва отказалась выдать визу новому атташе по культуре
флаг Литвы, фото: pixabay.com

Россия отказала в выдаче визы вновь назначенному атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу. Об этом заявило сегодня министерство иностранных дел республики.

Литва осталась в Российской Федерации без атташе по культуре, отмечает ведомство.

Вчера литовское министерство культуры сообщило, что Вильнюс планирует сократить 2 ставки атташе по культуре в представительствах в России. Ведомство свое предложение отдает на рассмотрение правительства. Как утверждал министр культуры Литвы Симонас Кайрис, сеть атташе по культуре в диппредставительствах Литвы не является эффективной, поэтому в рамках ее перераспределения было принято решение отказаться от такой должности в городе Калининград и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одну штатную единицу, которую и должен был занять Винграс.

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