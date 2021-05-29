Пушков резко отреагировал на слова главы минэнерго США о том, что «российский газ грязный»

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29 мая 2021, 09:29

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера России Александра Новака о том, что углеродный след российского газа, поставляемого в Евросоюз по трубопроводу «Северный поток – 2», в четыре раза меньше, чем у газа из США.

«Новак заявил, что российский газ в четыре раза чище газа из США — в нем намного меньше углеродный след. Так что глава минэнерго США [Дженнифер Грэнхолм] должна взять свои слова обратно», - написал он в Twitter.

Пушков отметил, что Дженнифер Грэнхолм «поймана за руку на явной некомпетентности».

Ранее, комментируя строительство газопровода «Северный поток – 2», Грэнхолм, заявила, что российский природный раз «грязный» и «неэкологичный».

При этом сенатор Алексей Пушков, отвечая на слова главы минэнерго США, с иронией высказал, что американский газ, который поставляется в Европу, в отличие от российского, «еще и состоит из «молекул свободы».

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