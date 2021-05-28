Сенатор Пушков высмеял заявление главы минэнерго США о «грязном» российском газе

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский газ якобы "самый грязный в мире".
Алексей Пушков заявил, что Дженнифер Грэнхолм, которая выдает себя за специалиста, вероятно, забыла в своем заявлении упомянуть, что американский газ, который поставляется в Европу, в отличие от российского, "еще и состоит из "молекул свободы".
Сенатор выразил уверенность в том, что американский министр энергетики считает именно так, "просто сказать забыла".
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