Сенатор Пушков высмеял заявление главы минэнерго США о «грязном» российском газе

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28 мая 2021, 07:33 Источник: Telegram

газовые трубы, pixabay.com

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский газ якобы "самый грязный в мире".

Алексей Пушков заявил, что Дженнифер Грэнхолм, которая выдает себя за специалиста, вероятно, забыла в своем заявлении упомянуть, что американский газ, который поставляется в Европу, в отличие от российского, "еще и состоит из "молекул свободы".

Сенатор выразил уверенность в том, что американский министр энергетики считает именно так, "просто сказать забыла".

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