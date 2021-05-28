Госдеп заявил, что США предоставили Турции альтернативу российским С-400

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28 мая 2021, 20:51

Уэнди Шерман, фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман заявила в беседе с журналистами телеканала CNN TURK, что американская сторона предложила Турции альтернативу российским зенитным ракетным системам С-400.

"Приобретение С-400 создаёт проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они точно знают, что делать", - сообщила Шерман, выразив надежду, что США и Турция смогут найти общий путь.

Заместитель госсекретаря США не стала уточнять, какую именно альтернативу Вашингтон представил Анкаре.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

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