Путин поздравил Асада с переизбранием на пост президента Сирии

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28 мая 2021, 13:00 Источник: Кремль

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 28 мая, направил Башару Асаду поздравления с переизбранием на пост президента Сирии. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что Башар Асад, который занимает пост президента Сирии с 2000 года, набрал 95,1% голосов и был избран на еще один семилетний срок.

Как сообщили сегодня в Кремле, глава Российской Федерации Владимир Путин к настоящему моменту направил поздравительную телеграмму сирийскому политику по случаю его победы на выборах президента САР.

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