Политолог Дудчак прокомментировал предложение Кравчука перенести площадку переговоров по Донбассу

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27 мая 2021, 19:49

флаг Украины, фото: pixabay.com

Политолог и экономист Александр Дудчак оценил предложение представителя делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки для переговоров по Донбассу.

По его мнению, украинской стороной опять найден повод "саботировать Минские соглашения", передает RT. Политолог подчеркнул, что в Минских соглашениях нет пункта, что переговоры должны проходить именно в Белоруссии. К чему ведет Украина, все прекрасно понимают. "Для них это просто подарок", — объяснил Дудчак. Украина не может выполнить положения минских соглашений и она их откровенно саботирует - надо "менять формат, пригласить к участию новых партнёров. А теперь нужно заняться поиском нового места — это же кладезь для того, чтобы оттягивать сроки бесконечно" - заметил специалист.

Ранее Лавров оценил заявление Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы: "не ему решать".

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