Лавров оценил заявление Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы: «не ему решать»

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27 мая 2021, 17:30 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" опять заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска. "Мы обязательно будем искать новую площадку", - заявил он и добавил, что украинская сторона обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь к ОБСЕ.

Лавров напомнил, что контактная группа создалась в контексте пакета документов, одобренном на саммите в Минске в феврале 2015 года, и потом утвержденном резолюцией Совета безопасности ООН. "Думаю, те, кто подписывал этот документ, они будут дальше договариваться, как эту работу выстраивать", – подчеркнул министр иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что в 2016 году была совершена принудительная посадка "на ровном месте, без какого-либо объяснения" самолета "Белавиа" в Киеве. Тогда с борта авиалайнера сняли журналиста и активиста "антимайдана" Армена Мартиросяна. Министр заметил, что почему-то в той ситуации "таких же переживаний" не было ни у Кравчука, ни со стороны западных стран.

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