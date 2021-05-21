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Лавров сравнил действия стран Балтии и США с поведением «дворовых хулиганов»

, 17:01

Лавров сравнил действия стран Балтии и США с поведением «дворовых хулиганов»
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция стран Балтии и Соединенных Штатов напоминает ему поведение «дворовых хулиганов». По его словам, сейчас балтийские страны – «лидеры русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении РФ, надеясь на защиту Вашингтона».

«Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него - как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "Дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», - высказал дипломат.

Лавров отметил, что «гопники» никуда не исчезли, поскольку это часть жизни, и они всегда будут. Министр добавил, что «наша главная цель - не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан».

«А договор - это инструмент, и он может быть только равноправным», - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда выступает за мир, но никому не обещала «подставлять вторую щеку».

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