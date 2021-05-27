Пушков посоветовал президенту Польши взглянуть в зеркало

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27 мая 2021, 19:24 Источник: Взгляд

Алексей Пушков, Anton Belitsky/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России", призвал его "посмотреть в зеркало" и оценить собственную политику.

Пушков отметил, что Польша испортила отношения с Россией "до самой крайней точки". Сенатор считает, что лучшим решением было бы включить Польшу в список недружественных государств. Он напомнил, что Варшава активно выступала за изоляцию Москвы, выражала поддержку санкциям и всячески мешала строительству газопровода "Северный поток — 2", игнорируя интересы других стран Европы.

При этом "если Польша обернется на свою собственную историю, то она увидит там много неприглядных, кровавых, в том числе и захватнических, страниц".

"Польскому президенту надо посмотреть в зеркало – на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому", — добавил Пушков.

Президент Польши во время выступления в Грузии резко высказался о России: "ненормальная страна".

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