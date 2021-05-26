Президент Польши во время выступления в Грузии резко высказался о России: «ненормальная страна»

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии, резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.
По его словам, действия Москвы не могут быть приняты мировым сообществом. Дуда назвал Россию "ненормальной страной", "страной-агрессором". Он пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.
Президент Польши Анджей Дуда и его жена Агата Корнхаузер-Дуда в среду прибыли в Тбилиси с двухдневным визитом. Завтра Дуда встретится с президентом Грузии, с премьер-министром и с председателем грузинского парламента.
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