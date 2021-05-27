В Кремле отреагировали на слова польского президента о «ненормальной» России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «ненормальной» России и «стране-агрессоре». По его словам, «ненависть застилает глаза» некоторым политикам.
«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем», - высказал официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что Россия - дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство. Пресс-секретарь добавил, что Москва ищет «дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей». Он сожалеет, что «ненависть к РФ застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и её президента», и не дает проявлять «политическую мудрость», передает RT.
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