В Кремле отреагировали на слова польского президента о «ненормальной» России

Аргументы Недели → Политика 13+

27 мая 2021, 13:41 Источник: RT

Кремль, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «ненормальной» России и «стране-агрессоре». По его словам, «ненависть застилает глаза» некоторым политикам.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия - дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство. Пресс-секретарь добавил, что Москва ищет «дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей». Он сожалеет, что «ненависть к РФ застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и её президента», и не дает проявлять «политическую мудрость», передает RT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости