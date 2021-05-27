Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Клепацкий о словах польского президента про «ненормальную» Россию: «Низкий культурный уровень»

, 09:34 Источник: РИА Новости

Политолог Клепацкий о словах польского президента про «ненормальную» Россию: «Низкий культурный уровень»
Анджей Дуда, фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/ globallookpress.com

Профессор Дипломатической Академии МИД РФ Лев Клепацкий прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды о том, что Россия «ненормальная страна».

«Это говорит о низком культурном уровне главных людей страны. Естественно, это совершенно сознательно сказанная вещь. Она укладывается в ту очередную волну истерики, которую мы сейчас наблюдаем», - высказал он.

Клепацкий отметил, что такое поведение стало характерной чертой последних лет. По его словам, речь идет о «деградации политических элит этих стран».

«Просто ляпнуть и все … вроде поляки - культурные люди, но видимо, не всех эта культура касается. Это в общей канве того настроя, который есть в странах Восточной Европы. Необычного ничего нет», - заключил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Замдиректора ФСБ Кулишов сообщил о выдворении британского корабля в районе Крыма

Замдиректора ФСБ Кулишов сообщил о выдворении британского корабля в районе Крыма

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал, что Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. Об инциденте сообщили только 27 мая.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью