Политолог Клепацкий о словах польского президента про «ненормальную» Россию: «Низкий культурный уровень»

Профессор Дипломатической Академии МИД РФ Лев Клепацкий прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды о том, что Россия «ненормальная страна».
«Это говорит о низком культурном уровне главных людей страны. Естественно, это совершенно сознательно сказанная вещь. Она укладывается в ту очередную волну истерики, которую мы сейчас наблюдаем», - высказал он.
Клепацкий отметил, что такое поведение стало характерной чертой последних лет. По его словам, речь идет о «деградации политических элит этих стран».
«Просто ляпнуть и все … вроде поляки - культурные люди, но видимо, не всех эта культура касается. Это в общей канве того настроя, который есть в странах Восточной Европы. Необычного ничего нет», - заключил он.
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