Писатель Александр Проханов: «Посадка самолета в Минске - неизбежное слияние Белоруссии и России»

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26 мая 2021, 07:56 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержание основателя Тelegram-канала NEXTA Романа Протасевича может привести к слиянию Белоруссии и России. Мнение о последствиях посадки самолёта в белорусской столице высказал писатель Александр Проханов.

Проханов заявил в эфире радио «Эхо Москвы»: «Эта посадка самолета должна иметь ряд последствий. Одно из самых важных — это, наверное, уже неизбежное слияние Белоруссии и России. Это еще больший шаг на создание союзного государства».

По его словам, после инцидента с самолётом Запад усилит свое давление на Белоруссию, а белорусский президент Александр Лукашенко начнет «паническое сближение с Россией», - сообщает URA.RU.

Напомним, основатель NEXTA Роман Протасевич и София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая Молодые люди летели рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение о минировании воздушного судна, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске.



Романа Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, ему может грозить смертная казнь. Россиянка Софья Сапега, которая ранее была задержана в Белоруссии, призналась, что является редактором Telegram-канала, в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

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