Посольство Чехии в Москве уволило 71 сотрудника, на днях сократят еще восемь

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26 мая 2021, 07:39

Фото: Pixabay

Чешское Посольство продолжает увольнять россиян. Соответствующее извещение получил 71 нанятый работник.

«До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», – сообщила представитель МИД Чехии Ева Давидова. Она пояснила, что это происходит в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной.

Спикер отметила, что количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

Ранее МИД Чехии обвинил Россию в обострении отношений после включения в список недружественных стран. Дипломатический конфликт обострился до предела.

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