Посольство Чехии в Москве уволило 71 сотрудника, на днях сократят еще восемь
26 мая 2021, 07:39
Чешское Посольство продолжает увольнять россиян. Соответствующее извещение получил 71 нанятый работник.
«До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», – сообщила представитель МИД Чехии Ева Давидова. Она пояснила, что это происходит в рамках сокращения состава дипмиссии на паритетных началах с российской стороной.
Спикер отметила, что количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.