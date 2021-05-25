Женевский офис ООН заявил о готовности провести встречу Путина и Байдена

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25 мая 2021, 22:54 Источник: РИА "Новости"

офис ООН в Женеве, Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/#/search/

В Женевском офисе Организации Объединенных Наций вечером, 25 мая, заявили о готовности предоставить площадку для проведения саммита Россия – США, если от сторон поступит соответствующий запрос.

Руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи заявила, что в Женеве очень довольны, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоится в этом городе. По ее словам, это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на самом высоком уровне.

Велуччи добавила, что если будет получен соответствующий запрос, то в женевском офисе ООН готовы сделать все, чтобы поддержать саммит.

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