Женевский офис ООН заявил о готовности провести встречу Путина и Байдена

В Женевском офисе Организации Объединенных Наций вечером, 25 мая, заявили о готовности предоставить площадку для проведения саммита Россия – США, если от сторон поступит соответствующий запрос.
Руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи заявила, что в Женеве очень довольны, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоится в этом городе. По ее словам, это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на самом высоком уровне.
Велуччи добавила, что если будет получен соответствующий запрос, то в женевском офисе ООН готовы сделать все, чтобы поддержать саммит.
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