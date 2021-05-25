Макрон заявил, что санкции против России больше не являются эффективными

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25 мая 2021, 18:34 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Glaessens/EUC

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции во вторник, 25 мая, заявил, что политика санкций в отношении Российской Федерации по "замороженным" конфликтам больше не является эффективной.

Эммануэль Макрон сделал вышеуказанное заявление по итогам саммита лидеров стран Европейского союза в Брюсселе.

Президент Франции уточнил, что именно потому, что санкции против РФ по "замороженным" конфликтам не являются эффективными, его страна попросила пересмотра ситуации к июню. По мнению Макрона, данный процесс должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе, а также, каков будет эффективный ответ Европы на это.

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