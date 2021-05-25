Меркель сообщила, что будет очень довольна, если Путин и Байден проведут встречу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 25 мая, сообщила, что будет очень довольна, если президент России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведут личную встречу.
Меркель уточнила, что можно иметь противоположные мнения, однако, несмотря на это, говорить и проводить встречи. "Я и российский президент делаем это", – подчеркнула канцлер ФРГ и заметила, что можно продвинуть европейские интересы в диалоге с главой РФ в большей степени.
Ангела Меркель также добавила, что дипломатия будет иметь шанс на успех лишь при наличии диалога.
Ранее сегодняв пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня.
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