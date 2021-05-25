Ле Дриан: Франция никогда не признает легитимность последних президентских выборов в Белоруссии

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25 мая 2021, 17:34 Источник: ТАСС

флаг Франции, pixabay.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти страны никогда не признают легитимность последних президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых Александр Лукашенко вновь получил мандат.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Франция "осуждает репрессии против оппозиции", которые на белорусской территории "продолжаются с августа прошлого года". Дипломат уточнил, что Париж выражает постоянную солидарность с оппозицией Белоруссии и совместно с ЕС готов продолжать политику санкций в отношении республики, пока Минск не начнет "признавать волеизъявление народа".

Ле Дриан также заявил, что "дополнительной эскалацией репрессий" стали действия белорусских властей в отношении пассажиров рейса авиакомпании Ryanair.

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