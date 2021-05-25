Захарова сравнила «уровень политической мысли США» с телефонным пранком

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25 мая 2021, 15:07 Источник: Facebook

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 25 мая, заявила, что уровень политической мысли властей США "не уступает телефонному пранку".

Мария Захарова сегодня прокомментировала обещание советника президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Джейка Салливана экс-кандидату на пост лидера Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти республики во главе с Александром Лукашенко.

Официальный представитель МИД России заметила, что сложившаяся ситуация напомнила ей историю о том, как постпред США в ООН Саманта Пауэр "водила по кулуарам Совбеза "Пусси Райот". Бывший Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин тогда ответил на вопрос журналистов о случившемся так: "Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?".

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