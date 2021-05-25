В Кремле отреагировали на ситуацию с задержанием россиянки в Минске

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25 мая 2021, 14:54 Источник: РИА Новости

Красная площадь, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание россиянки Софьи Сапеги в Минске. Девушка летела на самолете Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусском аэропорту.

«Мы, конечно же, исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке», - высказал он.

Песков надеется, что задержанную в Минске Софью Сапеги вскоре отпустят, если нет вопросов по соблюдению ею законов. Пресс-секретарь добавил, что ему неизвестна информация о том, что к россиянке могут быть подобного рода вопросы. Он отметил, что Россия всегда оказывает всю необходимую помощь в случае задержания своих граждан за рубежом.

«Мы всегда предоставляем необходимую консульскую, юридическую, правовую помощь этим гражданам. И наши диппредставительства в соответствующих странах ведут каждый отдельно взятый случай с российскими гражданами, которые задерживаются за границей», - пояснил официальный представитель Кремля.

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