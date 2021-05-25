Сенатор Рязанский о создании новой категории льготников: «Нет восторга от этой идеи»

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25 мая 2021, 11:28 Источник: RT

дети, фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова о введении новой категории льготников.

«Честно говоря, нет восторга от этой идеи. Всё-таки усыновление — это некий акт глубоко личного, гуманистического характера. И в этой связи не стоит превращать его в некую «сделку» … Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно … руководствуется человек совсем другими вещами», - высказал он RT.

Рязанский отметил, что в законодательстве прописаны ситуации, касающиеся многодетных родителей, которые направлены на поддержку материального положения именно сформировавшейся семьи.

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