Депутат Шеин объяснил, почему «спокойно» называет размер своей зарплаты

Аргументы Недели → Политика 13+

25 мая 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

Олег Шеин, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Шеин рассказала, почему «спокойно» может говорить о размере своей заработной платы. По его словам, труд должен достойно оплачиваться.

«Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова … Я могу спокойно об этом говорить. Потому что, во-первых, я считаю, что заработная плата депутата должны быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи - политические или материальные, на помощь людям», - высказал он.

Шеин уже говорил, что спокойно относится к своей депутатской зарплате в размере 400 тысяч рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости