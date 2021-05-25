Депутат Шеин объяснил, почему «спокойно» называет размер своей зарплаты

Депутат Госдумы Олег Шеин рассказала, почему «спокойно» может говорить о размере своей заработной платы. По его словам, труд должен достойно оплачиваться.
«Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова … Я могу спокойно об этом говорить. Потому что, во-первых, я считаю, что заработная плата депутата должны быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи - политические или материальные, на помощь людям», - высказал он.
Шеин уже говорил, что спокойно относится к своей депутатской зарплате в размере 400 тысяч рублей.
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