Актриса Анастасия Мельникова раскрыла своей размер зарплаты депутата заксобрания Санкт-Петербурга

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7 февраля 2021, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Aнастасия Мельникова, фото: Аnatoliy Kolushenko, globallookpress.com

Заслуженная артистка РФ и телеведущая Анастасия Мельникова - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В Заксобрании Петербурга она является заместителем председателя постоянной комиссии по культуре, науке и образованию, курируя сферу культуры. Мельникова рассказала, что получает как депутат 60 тысяч рублей в месяц.

По мнению актрисы, депутатская зарплата "абсолютно адекватна", но "неземного" дохода не приносит. О зарплате Мельникова рассказала на НТВ.

51-летняя Анастасия Мельникова - депутат двух созывов, V и VI созывов с 14 декабря 2011 года.

Популярность Анастасии Мельниковой принесла главная женская роль в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный" - Анастасии Абдуловой.

Актриса служит в театре имени В. Ф. Комиссаржевской.