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Сенатор Цеков отреагировал на слова главы Минобороны Британии об «угрозе номер один»: «Абсолютно лицемерное заявление»

, 11:48 Источник: RT

Сенатор Цеков отреагировал на слова главы Минобороны Британии об «угрозе номер один»: «Абсолютно лицемерное заявление»
Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/ globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия является «угрозой номер один» для Соединенного Королевства.

Цеков отметил, что власти Великобритании совершенно «лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России». Комментируя слова Уоллеса о повышенной активности российских кораблей у британских берегов, сенатор напомнил о расширении НАТО на восток и о передвижении вооружённых сил альянса к границам РФ. По его словам, это «абсолютно лицемерное заявление».

«Пусть они постараются объективно оценить ситуацию ... На самом деле враждебными действиями являются их действия», - резюмировал он в беседе с RT.

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