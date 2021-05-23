В Крыму оценили условия Украины по возобновлению поставок воды

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23 мая 2021, 10:14 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко об условиях возобновления поставок воды на полуостров.

«Грязные инсинуации относительно условий возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны. Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен», - высказал он.

Молохов отметил, что в конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, «чего бы ей это ни стоило». Он добавил, что рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в республике «отражают общий уровень деградации украинской внешней политики».

«Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае - дырку от бублика», - резюмировал Молохов.

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