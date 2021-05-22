Захарова заявила, что совместные проекты РФ и Евросоюза были заблокированы из-за действий Брюсселя

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22 мая 2021, 14:59 Источник: Facebook

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Австрии Александра Шалленберга о том, что Москва не проявляет интереса к диалогу с ЕС.

Мария Захарова подчеркнула днем в субботу, 22 мая, что совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за агрессивной риторики Брюсселя, антироссийских санкций, безосновательных обвинений и дезинформационных кампаний.

По словам официального представителя МИД РФ, было много политических, гуманитарных и экономических проектов, в которых принимали участие российская и европейская стороны, но их реализация была прервана не по вине России.

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