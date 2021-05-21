В Кремле сообщили о подготовке визита Лукашенко в Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

21 мая 2021, 11:53 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков утром в пятницу, 21 мая, сообщил, что в настоящий момент проводится подготовка к визиту главы Белоруссии Александра Лукашенко в РФ.

Дмитрий Песков подтвердил, что такая работа ведется, однако информации о точной дате визита белорусского лидера в Россию к настоящему моменту нет. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, как только соответствующие данные появятся, они будут обнародованы.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, несмотря на непростые отношения с Западом, настроен на конструктивное взаимодействие на международной арене, а также на равноправный диалог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости