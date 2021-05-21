В Кремле сообщили о подготовке визита Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков утром в пятницу, 21 мая, сообщил, что в настоящий момент проводится подготовка к визиту главы Белоруссии Александра Лукашенко в РФ.
Дмитрий Песков подтвердил, что такая работа ведется, однако информации о точной дате визита белорусского лидера в Россию к настоящему моменту нет. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, как только соответствующие данные появятся, они будут обнародованы.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, несмотря на непростые отношения с Западом, настроен на конструктивное взаимодействие на международной арене, а также на равноправный диалог.
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