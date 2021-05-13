Лукашенко заявил, что Белоруссия настроена на диалог с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, несмотря на непростые отношения с Западом, настроен на конструктивное взаимодействие на международной арене, а также на равноправный диалог.
В рамках церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Александр Лукашенко отметил, что жители Белоруссии поддержали объявленный процесс конституционной реформы, но это "не всем нравится" за рубежом. Политик, однако, подчеркнул, что даже в таких сложных условиях Минск остается приверженным конструктивному взаимодействию с Западом на международной арене, а также настроен на диалог – честный и уважительный.
Лукашенко выразил надежду на то, что иностранными дипломатами будут предложены "интересные идеи" для развития сотрудничества с Белоруссией.
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