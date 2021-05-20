МИД России считает недальновидной высылку дипломата из Северной Македонии

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20 мая 2021, 19:12

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение из-за надежды властей Северной Македонии на отсутствие симметричного ответа Москвы на высылку российского дипломата.

Захарова в Facebook напомнила: министерство иностранных дел Северной Македонии отметило, что в России работают только два их дипломата и в Скопье выразили надежду, что Россия в качестве ответной меры не вышлет ни одного, ни обоих.

Мария Захарова удивилась недальновидности Северной Македонии. "О чём думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата? Или нам предлагается вместо их дипломатов, которых мало, выслать других?" - написала она.

На днях стало известно, что Северная Македония высылает российского дипломата.

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