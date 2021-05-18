Северная Македония высылает российского дипломата

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18 мая 2021, 16:37

Северная Македония, фото: pixabay.com

Власти Северной Македонии (бывшая Македония) приняли решение о высылке российского дипломата. Ему дали неделю, чтобы покинуть страну. Дипломат 14 мая был вызвал в МИД, где ему вручили ноту протеста.

Причины такого поступка со стороны Северной Македонии пока неизвестны. В посольстве РФ отметили, что сейчас рассматриваются ответные меры с российской стороны.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш в рамках неформального саммита ЕС в Порту обратился к партнерам по сообществу с просьбой рассмотреть возможность высылки "хотя бы по одному" российскому дипломату из их стран.

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