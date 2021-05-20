Беседу с главой МИД Канады Сергей Лавров начал с обсуждения галстука

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20 мая 2021, 16:53 Источник: МИД России

Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, начиная первый за несколько лет разговор со своим канадским коллегой Марком Гарно, обратил внимание на его бордовой галстук.

"Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады", - сказал российский министр. Дело в том, что на сессиях Арктического совета министры иногда используют в официальных костюмах символику коренных народов Севера. На что Гарно ответил, что галстук из западных районов Канады. после этого началась официальная беседа.

Ранее в МИД рассказали о первой встрече Лаврова и Блинкена.

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