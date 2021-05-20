В МИД рассказали о первой встрече Лаврова и Блинкена

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20 мая 2021, 11:11 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила конструктивный характер первой очной встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоялась в Исландии.

Захарова уточнила, что встреча российского и американского дипломатов "продлилась больше, чем планировалось". По словам официального представителя МИД России, американские, российские и местные журналисты, которые присутствовали на мероприятии, были обескуражены тем, насколько конструктивно началась беседа.

Мария Захарова обратила внимание на то, что "обычно пресса, особенно американская, что-нибудь да выкрикивает с мест". Это чаще происходит когда ведется протокольная съемка, фиксирующая обмен сторон первыми приветственными фразами. В рамках вчерашнего мероприятия в Рейкьявике эти фразы дипломатов были "настолько содержательными", что представители СМИ никаких реплик не выкрикивали.

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