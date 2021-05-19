Госдеп: США используют все меры для остановки строительства «Северного потока-2»
19 мая 2021, 21:39
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер на регулярном брифинге прокомментировала сообщения СМИ о том, что власти США откажутся от санкций в отношении компании - оператора проекта.
"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершен", - сказала Портер.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на свои осведомленные источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении Матиаса Варнига, главы компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток - 2".
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