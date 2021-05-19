Нарышкин: Запад планирует обвинить Россию в антипрививочной пропаганде

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19 мая 2021, 19:48 Источник: Первый канал

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Западные страны строят планы по развертыванию информационной кампании против России с лживыми обвинениями в антипрививочной пропаганде, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Эти обвинения, безусловно, очень убогие. Это опять-таки на совести европейских политиков", — сказал Нарышкин. Он отметил, что такие нападки руководителей стран ЕС являются очередной "ложью" и "чушью".

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