Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

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18 мая 2021, 21:15

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Великобритания в данный момент идет на прямую конфронтацию с Россией, однако такая политика недальновидна. Об этом во вторник, 18 мая, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что странам необходимо развивать диалог и в первую очередь надо "уйти от взаимных бездоказательных обвинений". Это поможет сближению Москвы и Лондона в интересах укрепления стабильности и международной безопасности. Об этом сказал Сергей Нарышкин в интервью Би-Би-Си.

Глава СВР также добавил, что Великобритания из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, которые были на выборах президента США, когда даже действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа "выкинули" из социальных сетей. Нарышкин задал вопрос, где после этого свобода слова, демократия и почему Лондон этим не возмущен.

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