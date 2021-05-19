Сенатор Пушков заявил, что Договор об открытом небе был «похоронен» Вашингтоном

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19 мая 2021, 12:23 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Anton Belitsky/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 19 мая, заявил в социальной сети, что Договор об открытом небе (ДОН) был "похоронен" Вашингтоном.

Ранее сегодня стало известно, что Госдума денонсировала соглашение.

Алексей Пушков выразил мнение о том, что ДОН считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны, но президент США Джо Байден принял решение придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа в данном вопросе.

Сенатор подчеркнул, что Запад ведет против РФ новую холодную войну, поэтому от доверия между странами "не осталось и воспоминания". Пушков также заметил, что распаду Договора об открытом небе способствовала "удивительная пассивность" союзников Соединенных Штатов в Европе.

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