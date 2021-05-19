Сенатор Пушков заявил, что Договор об открытом небе был «похоронен» Вашингтоном

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 19 мая, заявил в социальной сети, что Договор об открытом небе (ДОН) был "похоронен" Вашингтоном.
Ранее сегодня стало известно, что Госдума денонсировала соглашение.
Алексей Пушков выразил мнение о том, что ДОН считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны, но президент США Джо Байден принял решение придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа в данном вопросе.
Сенатор подчеркнул, что Запад ведет против РФ новую холодную войну, поэтому от доверия между странами "не осталось и воспоминания". Пушков также заметил, что распаду Договора об открытом небе способствовала "удивительная пассивность" союзников Соединенных Штатов в Европе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.