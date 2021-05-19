Госдума в среду приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

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19 мая 2021, 10:59 Источник: ТАСС

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в среду, 19 мая, стало известно, что Госдума денонсировала Договор по открытому небу. В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из данного соглашения, которая завершилась 22 ноября.

Согласно последней информации, Госдума в рамках заседания единогласно приняла внесенный ранее президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Отметим, что ДОН вступил в силу в первый день 2002 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Вышеуказанное соглашение дало возможность 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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