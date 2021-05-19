В МИД попросили Госдуму принять закон о выходе России из Договора по открытому небу

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19 мая 2021, 10:52 Источник: РИА "Новости"

МИД, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ просит Государственную думу принять закон о выходе страны из Договора по открытому небу. Об этом сообщил утром в среду, 19 мая, замглавы МИД Сергей Рябков.

После того, как к власти в США пришел Джо Байден, появилась информация о вероятном изменении позиции Вашингтона по участию в ДОН. Сергей Рябков отметил, что Россия дала понять, что в случае конструктивного решения данного вопроса страна могла бы рассмотреть возможность остаться в договоре, однако к настоящему моменту внятного ответа со стороны Соединенных Штатов не последовало.

"Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает", – подчеркнул замглавы МИД и уточнил, что РФ не видит оснований для пересмотра своей линии. Именно поэтому Министерство иностранных дел, учитывая необходимость обеспечения интересов безопасности России и баланса интересов страны в сфере европейской безопасности, просит Госдуму принять закон о выходе из ДОН.

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