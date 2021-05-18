Глава МИД Германии Маас заявил, что Москве и Берлину нужен диалог

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18 мая 2021, 11:19 Источник: ТАСС

глава МИД ФРГ Хайко Маас, Thomas Koehler/photothek.de via

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас утром во вторник, 18 мая, заявил, что Москве и Берлину нужен диалог. По словам немецкого дипломата, ни одну проблему не удастся решить молчанием.

Хайко Маас выразил такое мнение в рамках обращения к участникам конференции Потсдамские встречи, которая проходит сегодня.

"Ни одна из проблем не решится молчанием", – подчеркнул министр иностранных дел Германии. Дипломат добавил, что решения возникают лишь в том случае, если стороны говорят друг с другом, учитывая все моменты, которые их разделяют и объединяют.

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