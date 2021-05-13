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Глава офиса Зеленского предложил организовать экстренную встречу советников в «нормандском формате»

, 20:16 Источник: ТАСС

Глава офиса Зеленского предложил организовать экстренную встречу советников в «нормандском формате»
Андрей Ермак, фото: Тwitter.com/AndriyYermak/photo

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг предложил в срочном порядке организовать встречу советников в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция).

После встречи главы офиса Зеленского с послами стран Группы семи, Швеции и Европейского союза пресс-служба украинского президента сообщила информацию о том, что Ермак также предложил G7 обратиться к РФ с призывом поддержать проведение саммита «нормандской четверки».

По его словам, он направил письмо ко всем своим коллегам по «нормандскому формату» с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел этих четырех стран.

Ермак также предложил приобщить к деятельности «нормандского формата» экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

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